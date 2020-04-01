Тюменские туристы могут получить деньги за полис по несостоявшимся турпоездкам

| Фото: www.rgs.ru/ | Фото: www.rgs.ru/

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"Росгосстрах" расторгает договоры и возвращает деньги за полис по несостоявшимся туристическим поездкам без визита клиентов в офис. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В условиях разворачивающейся пандемии коронавируса и уже объявленного по всей стране режима повышенной готовности, "Росгосстрах" предусмотрел расширение возможностей общения клиентов с компанией в электронном виде, и, в частности, разработал упрощенный способ подачи заявления на расторжение договора страхования туристов.

"В сложившейся ситуации не все россияне имеют возможность отправиться в запланированные ранее поездки, а в условиях карантина далеко не все наши клиенты могут приехать в офис компании, чтобы подать документы на расторжение страхового договора. Теперь они могут это сделать дистанционно, — пояснила заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга ДМС "Росгосстраха" Ольга Купцова. - Деньги за страховой полис компания возвращает клиенту в полном объеме при условии, что не начался срок страхования, или, если он начался, владелец полиса пока не выехал за границу или не отправился в путешествие по стране".

Образец заявления есть на сайте компании www.RGS.ru в разделе "Поехали", где надо перейти по ссылке на опцию "Заявление о расторжении". Само заявление можно как распечатать и заполнить, так и написать от руки по образцу, затем сфотографировать и отправить на адрес электронной почты: vzr_rastor@rgs.ru.

К заявлению следует прикрепить копии страхового договора; документа, подтверждающего оплату; копию паспорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего личность (страница с фотографией и пропиской), а также копии всех страниц загранпаспорта (если срок договора уже начался).

Если с заявлением обращается представитель страхователя, то он должен прикрепить к письму копию/фотографию нотариально заверенной доверенности на представительство (все страницы с оборотом). Если деньги за полис получает не сам страхователь, то дополнительно надо прикрепить копию/фотографию паспорта получателя.

На территории Российской Федерации действуют более 1 тыс. 500 офисов и представительств компании, 300 центров и пунктов урегулирования убытков. В компании работает около 50 тыс. сотрудников и страховых агентов.