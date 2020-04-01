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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Одиннадцать жителей Омутинского - под наблюдением инфекционистов

Общество, 18:39 01 апреля 2020

omutinskoe.ru | Фото: omutinskoe.ru

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34 жителя Омутинского района вернулись из-за границы с 1 марта, все находились в режиме самоизоляции, по результатам анализов все они здоровы, сообщает информационно-издательский центр "Сельский вестник".

По словам заведующего объединенным филиалом № 1 "Омутинская центральная районная больница" Олега Вандышева, под наблюдением остаются 11 человек, в том числе трое медработников.

"Наши земляки выезжали в Казахстан, Армению, Таджикистан, Вьетнам и Таиланд. Все они были подвергнуты режиму карантина на 14 дней. В отношении изолированных лиц проводится ежедневное медицинское наблюдение. При необходимости к выезду готовы две медицинские бригады, укомплектованные средствами индивидуальной защиты: специальными костюмами, масками, пробирками для забора биосред" - рассказал Олег Вандышев.

В среднем в день на прием в Омутинскую больницу обращаются от 20 до 45 пациентов с вирусными инфекциями, их направляют к врачам-инфекционистам. Больные с осложненным течением ОРВИ и внебольничной пневмонией госпитализируются. Актуализированы сведения о пациентах старше 60 лет и лицах с хроническими заболеваниями. Особое внимание уделяется беременным женщинам. В отношении них используется программа оказания медицинской помощи на дому. Привлекается дополнительный медицинский персонал, в том числе для развозки рецептов хроническим больным.

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# коронавирус , Омутинский район , ОРВИ , профилактика

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