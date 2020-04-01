Более 150 добровольцев Тобольска доставляют нуждающимся продукты и лекарства

| Фото: Тобольский медицинский колледж во Вконтакте | Фото: Тобольский медицинский колледж во Вконтакте

Далее в сюжете В России принят закон об онлайн-продаже лекарств

Более 150 добровольцев и волонтеров-медиков доставляют нуждающимся тоболякам продукты, лекарства и предметы первой необходимости.

Как рассказал корреспонденту "Тюменской линии" руководитель центра добровольческого движения Тобольска Андрей Солдатов, с каждым днем заявок становиться все больше.

"Два дня назад было 35 заявок, вчера мы приняли уже 73 заявки. Последние два дня большинство заявок составляют лекарства. Врач онлайн выписывает рецепт, мы с этим рецептом едем в аптеку и привозим лекарство. Растет число обращений и по приобретению продуктов питания", - отметил Андрей Солдатов.

Рабочий день волонтеров начинается в 10 часов с общего собрания и инструктажа, затем всем добровольцам меряют температуру. После этого их распределяют по задачам. В первой половине дня волонтеры развозят лекарства, во второй - продукты. При посещении квартир добровольцы предъявляют бейдж и волонтерскую книжку.

Тоболяки, желающие стать волонтерами, могут оставить заявку по телефону 24-12-00, либо заполнить форму на сайте акции мывместе2020.рф. Основные требования: возраст старше 18 лет, наличие прививки от гриппа.

Напомним, консультационный пункт по приему телефонных звонков от населения создан на базе центра социального обслуживания населения Тобольска. Звонки принимаются по телефону горячей линии 24-12-00 с понедельника по пятницу с 8 до 19 часов.

Оставить заявку могут одиноко проживающие граждане пожилого возраста и инвалиды, одинокие матери, воспитывающие детей до трех лет и неполные семьи, имеющие в составе двух и более детей-инвалидов.

Евгений Новоселов