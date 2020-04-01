  • 1 апреля 20201.04.2020среда
  • USD77,7325
    EUR85,7389
  • В Тюмени 5..7 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Пассажироперевозчики меняют график работы автобусов

Общество, 19:37 01 апреля 2020

ishim.admtyumen.ru

Изменился графиков работы городского общественного транспорта и рейсовых автобусов по межмуниципальным маршрутам в Ишиме и Ялуторовском районе с 1 апреля, сообщают пресс-службы администраций муниципалитетов.

Общественный транспорт в Ишиме будет работать по новому временному расписанию на время профилактических мероприятий по распространению коронавирусной инфекции и значительного снижения пассажиропотока. Ознакомиться с ним можно на официальном сайте администрации города а также на сайте перевозчика АО "Ишимское ПАТП"

Также с 1 апреля приостанавливается работа всех рейсов автобусами малой вместимости (маршрутными такси) в период времени с 10 до 16 часов ежедневно.

Администрация Ялуторовского района сообщает, что часть отправлений по межмуниципальным маршрутам отменяется с 31 марта по 5 апреля включительно. С оставшимися рейсами можно ознакомиться в таблице маршрутной сети Ялуторовского района.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# автобусы , Ишим , общественнный транспорт , Ялуторовский район

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:55 01.04.2020Физико-математическая школа объявила о старте приемной кампании в режиме онлайн
19:37 01.04.2020Пассажироперевозчики меняют график работы автобусов
19:36 01.04.2020В Тюменской области теперь действует единая горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции
19:13 01.04.2020В Тюменскую область прилетели скворцы, зяблики, грачи