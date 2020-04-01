Пассажироперевозчики меняют график работы автобусов

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Изменился графиков работы городского общественного транспорта и рейсовых автобусов по межмуниципальным маршрутам в Ишиме и Ялуторовском районе с 1 апреля, сообщают пресс-службы администраций муниципалитетов.

Общественный транспорт в Ишиме будет работать по новому временному расписанию на время профилактических мероприятий по распространению коронавирусной инфекции и значительного снижения пассажиропотока. Ознакомиться с ним можно на официальном сайте администрации города а также на сайте перевозчика АО "Ишимское ПАТП"

Также с 1 апреля приостанавливается работа всех рейсов автобусами малой вместимости (маршрутными такси) в период времени с 10 до 16 часов ежедневно.

Администрация Ялуторовского района сообщает, что часть отправлений по межмуниципальным маршрутам отменяется с 31 марта по 5 апреля включительно. С оставшимися рейсами можно ознакомиться в таблице маршрутной сети Ялуторовского района.