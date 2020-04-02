Тюменский студсовет приглашает на онлайн-лекции российских экспертов

| Фото: Студенческого совета Тюменской области | Фото: Студенческого совета Тюменской области

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Онлайн-лекции проведут российские эксперты в группе Студенческого совета Тюменской области во Вконтакте. Они расскажут о работе в команде, постановке цели и самодисциплине. Присоединиться к трансляциям и задать вопрос сможет любой желающий, сообщает региональный студсовет.

Лекции проходят в рамках проекта "Лучше дома", в котором молодежные организации и пространства региона организуют образовательные и развлекательные события онлайн для студентов и жителей города.

Лекции включены во Всероссийский проект "Диалог на равных". Первая лекция "Коллектив и команда – в чём разница? Или как выиграть в конкурентной борьбе" прошла 1 апреля. Бизнес-тренер и победитель Всероссийского конкурса "Лидеры России" Евгений Лупинос рассказал, как моделировать работу в команде, о приемах решения конфликтов в коллективе и ответил на вопросы зрителей.

3 апреля в 17 часов лекцию "Как найти свою цель и проложить к ней правильный путь?" проведет руководитель программы "Неформальное образование" Российского союза молодежи в Республике Коми, тренер федерального проекта "Территория успеха" Сергей Тяпкин. Он расскажет о том, что такое цель, как правильно ее выбрать и с какими трудностями можно столкнуться при ее реализации.

6 апреля в 17 часов руководитель образовательного центра Ассоциации студенческих спортивных клубов России Дарья Липовецкая расскажет, зачем нужна самодисциплина и какова ее роль в формуле успеха.

"Самоизоляция и дистанционное обучение – это возможность потратить освободившееся время на новые знания, - рассказала председатель Студенческого совета Тюменской области Екатерина Козеева. – Мы рады, что и спикеры, и студенты охотно идут на контакт и желают развиваться вместе, делать что-то полезное и узнавать новое".

Все трансляции можно увидеть в группе Студенческого совета Тюменской области в официальной группе во ВКонтакте, все записи трансляций будут сохранены в группе.