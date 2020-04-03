О профилактике клещевого энцефалита напомнили жителям Тюменской области

| Фото: управление Роспотребнадзора по Тюменской области | Фото: управление Роспотребнадзора по Тюменской области

Соблюдать меры профилактики в период активизации клещей рекомендует жителям региона Тюменский областной департамент здравоохранения.

"Необходимо использовать правильную одежду и обувь, чтобы клещ не мог заползти через штанину, манжеты или воротник. Не забывайте также, что вы можете использовать репелленты для отпугивания клещей. Каждый раз после возвращения домой осматривайте себя и членов семьи на предмет присасывания клеща", - напомнила пресс-секретарь департамента здравоохранения Александра Малыгина.

Она уточнила, что экстренную помощь тюменцы могут получить в областной инфекционной больнице. Жители других населенных пунктов должны обращаться в свои поликлиники по местам прикрепления.

"Не рекомендуется удалять клеща самостоятельно: вы можете сделать это неправильно. При растирании клеща он может попасть в ранку и вы можете заразиться, в первую очередь, клещевым энцефалитом или клещевым боррелиозом. Поэтому правильно обратиться в медицинскую организацию, где также окажут экстренную иммунопрофилактику в случае отсутствия у вас прививки", - подчеркнула Александра Малыгина.