Тюменские спасатели принимают меры против распространения вирусных инфекций

| Фото: МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Влажную уборку помещений с дезинфицирующими средствами и обработку спецтехники регулярно проводят тюменские спасатели. При выходе на дежурство у каждого сотрудника производится контроль состояния, сообщает региональное МЧС.

В подразделениях проводится комплекс предупредительных мероприятий по недопущению распространения вирусных инфекций. Сотрудники соблюдают все рекомендации Министерства здравоохранения, отмечают в ведомстве.

| Фото: МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Главное управление МЧС России по Тюменской области напоминает, что по всем интересующим вопросам можно обращаться через форму обратной связи, размещенную на сайте, а также на телефон доверия 8 (3452) 590-549.