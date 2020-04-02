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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменские спасатели принимают меры против распространения вирусных инфекций

Общество, 16:52 02 апреля 2020

МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Влажную уборку помещений с дезинфицирующими средствами и обработку спецтехники регулярно проводят тюменские спасатели. При выходе на дежурство у каждого сотрудника производится контроль состояния, сообщает региональное МЧС.

В подразделениях проводится комплекс предупредительных мероприятий по недопущению распространения вирусных инфекций. Сотрудники соблюдают все рекомендации Министерства здравоохранения, отмечают в ведомстве.

МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Главное управление МЧС России по Тюменской области напоминает, что по всем интересующим вопросам можно обращаться через форму обратной связи, размещенную на сайте, а также на телефон доверия 8 (3452) 590-549.

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# управление МЧС по Тюменской области

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