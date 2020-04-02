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Тюменца ждет суд за нарушение тайны переписки

Происшествия, 16:28 02 апреля 2020

Тюменского отделения Почты России | Фото: Тюменского отделения Почты России

Тюменца ждет суд за нарушение тайны почтовых сообщений. Мужчина приложил к иску о взыскании долга с квартиросъемщицы направленное ей письмо от косметической компании, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

Следствие установило, что в марте 2019 года тюменец и потерпевшая заключили договор найма квартиры. К концу ноября у женщины образовалась задолженность и договор был расторгнут.

Для взыскания долга наймодатель намеревался обратиться в суд. В почтовом ящике он нашел адресованное женщине письмо от косметической компании с сообщением задолженности. Мужчина приложил это письмо к иску.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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# следователи , уголовное дело

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