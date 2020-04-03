Лжебанкир выманил у тюменки сорок тысяч рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

38 тыс. рублей потеряла, поверив телефонному мошеннику, жительница Тюмени. Неизвестный представился работником банка, сообщает региональное УМВД.

Позвонивший тюменке мужчина заявил, что кто-то пытается снять деньги с ее банковской карты. Злоумышленник рассказал, что кражу можно предотвратить, если перевести на другие счета всю имеющуюся сумму.

Женщина поверила лжебанкиру. Она пошла к ближайшему банкомату и перевела все сбережения на счета, номера которых дал ей звонивший. После этих операций "сотрудник банка" перестал выходить на связь.

Только через несколько часов тюменка поняла, что попалась на уловки мошенника и обратилась в полицию. Правоохранители пытаются установить личность мошенника.