Тюменец превратил свой дом в наркопритон

| Фото: УМВД Тюмени | Фото: УМВД Тюмени

Наркопритон в одном из частных домов на ул. Рабочей областного центра выявили полицейские, сообщает городское УМВД.

Выяснилось, что в течение месяца ранее судимый 50-летний местный житель предоставлял свою жилплощадь лицам, употребляющим наркотические вещества.

Кроме хозяина, полиция застала в доме троих человек. В ходе обыска правоохранители изъяли три использованных шприца. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

В отношении гостей, употреблявших наркотические вещества, составлены административные протоколы, им грозит штраф до 5 тыс. рублей.