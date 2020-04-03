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Тюменец превратил свой дом в наркопритон

Происшествия, 14:13 03 апреля 2020

УМВД Тюмени | Фото: УМВД Тюмени

Наркопритон в одном из частных домов на ул. Рабочей областного центра выявили полицейские, сообщает городское УМВД.

Выяснилось, что в течение месяца ранее судимый 50-летний местный житель предоставлял свою жилплощадь лицам, употребляющим наркотические вещества.

Кроме хозяина, полиция застала в доме троих человек. В ходе обыска правоохранители изъяли три использованных шприца. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

В отношении гостей, употреблявших наркотические вещества, составлены административные протоколы, им грозит штраф до 5 тыс. рублей.

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# наркопритон , наркотики , полиция , уголовное дело

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