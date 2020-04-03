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ХК "Рубин" продлил контракт с главным тренером Михаилом Звягиным

Спорт, 15:17 03 апреля 2020

ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Тюменский ХК "Рубин" продлил трудовые отношения с главным тренером команды Михаилом Звягиным, сообщает пресс-служба клуба.

45-летний специалист возглавляет сибирскую дружину с 2018 года. В первый сезон работы Звягин привел "Рубин" к золоту во всероссийском соревновании клубов ВХЛ. В чемпионате 2019-2020 годов тюменский коллектив стал победителем своей конференции и до остановки "Кубка Владимира Петрова" успешно играл в плей-офф.

"С Михаилом Звягиным у нас уже сложилось хорошее взаимопонимание в рабочем процессе. Результаты команды говорят сами за себя. Наша совместная работа продолжается", - отметил генеральный менеджер "Рубина" Николай Бабенко.

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# Михаил Звягин , ХК Рубин , хоккей

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