ХК "Рубин" продлил контракт с главным тренером Михаилом Звягиным

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Тюменский ХК "Рубин" продлил трудовые отношения с главным тренером команды Михаилом Звягиным, сообщает пресс-служба клуба.

45-летний специалист возглавляет сибирскую дружину с 2018 года. В первый сезон работы Звягин привел "Рубин" к золоту во всероссийском соревновании клубов ВХЛ. В чемпионате 2019-2020 годов тюменский коллектив стал победителем своей конференции и до остановки "Кубка Владимира Петрова" успешно играл в плей-офф.

"С Михаилом Звягиным у нас уже сложилось хорошее взаимопонимание в рабочем процессе. Результаты команды говорят сами за себя. Наша совместная работа продолжается", - отметил генеральный менеджер "Рубина" Николай Бабенко.