В Голышмановском городском округе планово сжигают сухую траву

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Плановое сжигание прошлогодней сухой травы ведется в Голышмановском городском округе до 10 апреля, сообщает МЧС России по Тюменской области.

В мероприятиях задействованы силы лесхозов муниципальных образований. Дежурные караулы Голышмановского пожарно-спасательного гарнизона готовы к работе там, где огонь угрожает жилью или лесным массивам.

Бесконтрольное сжигание прошлогодней травы и мусора доставляет немало хлопот подразделениям пожарной охраны. Разводя костер, люди забывают о том, что огонь нужно контролировать. За прошлый год на территории округа зарегистрирован 31 случай горения сухой травы и мусора, к административной ответственности привлечен 21 человек.

Сотрудники МЧС призывают граждан не поджигать траву и мусор на садовых и приусадебных участках, не оставлять в местах отдыха непотушенные костры, спички, окурки, стеклянные бутылки, не проходить мимо горящей травы.