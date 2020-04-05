Тюменцам рассказали о противоклещевой обработке участков

| Фото: управление Роспотребнадзора | Фото: управление Роспотребнадзора

В Тюменской области проснулись клещи, стало известно о первых обратившихся за помощью. Основную опасность членистоногие представляют для владельцев частных домов и садоводов.

Чтобы спокойно работать на огороде, тюменцы нередко обрабатывают его специальными химсредствами.

"Для того, чтобы обработка земельного надела была качественной, нужно соблюсти несколько условий: дождаться, чтобы снег полностью стаял, а земля просохла, в день обрызгивания и 3 суток после должна быть хорошая погода, без дождя, - рассказывает сотрудник службы по дезинсекции Екатерина Морева. – Также желательно подготовить участок – убрать всю сухую прошлогоднюю траву, занести в помещение детские игрушки. Забрать домой животных. А после проведенных работ трое суток не выходить в огород или не приезжать на дачу".

Стоимость услуги складывается из количества обрабатываемых соток (до 6-7 соток – 1 тыс. 600 руб.; 10-20 соток – 3 тыс. руб.) и удаленности от города (около 15-20 руб. за км), пишет "АиФ - Тюмень".