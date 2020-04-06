Погода в Тюмени в течение недели будет переменчивой

| Фото: "Тюмень - наш дом" ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" ВКонтакте

Переменчивая погода ожидается в Тюмени в ближайшую неделю, с 6 по 12 апреля.

По данным центра Фобос, стартует неделя по-зимнему: в регионе пройдут осадки, переходящие в снег, температура воздуха днем будет пониматься лишь до 3 градусов. Но во второй половине периода в регион вновь начнут поступать атлантические воздушные массы, и дневная температура повысится до 12 градусов тепла.

В Тюмени 6 апреля ожидается до плюс 3 градусов, возможен дождь, переходящий в мокрый снег. 7 апреля похолодает до минус 1 градуса, вероятность осадков сохранится.

8 апреля днем ожидается ноль градусов, ночью столбики термометров опустятся до минус 6.

С 9 апреля в областном центре начнется потепление. В этот день температура воздуха составит плюс 3 градуса, а 10 апреля столбики термометров поднимутся до плюс 8.

Самым теплым днем недели станет суббота, 12 апреля – ожидается солнечная погода и плюс 12 градусов. 13 апреля возможен дождь, дневная температура воздуха составит плюс 9 градусов.

Любовь Голышева