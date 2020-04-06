Концерты, лекции и спектакли тюменцы могут увидеть онлайн 6 апреля

| Фото: РИА "Новости" | Фото: РИА "Новости"

Что смотреть из дома в режиме онлайн 6 апреля, сообщает РИА "Новости". В расписание трансляций концертов, виртуальных экскурсий и спектаклей - "Турандот" в театре им. Пушкина, лекция про соцреализм в Третьяковке и выступление "Ночных снайперов". Время московское.

В 12 часов Государственная Третьяковская галерея приглашает на лекцию о соцреализме.

В 13 часов на сайте Берлинской оперы представят видеозапись "Тангейзера" Рихарда Вагнера. Постановка хореографа Саши Вальц. Дирижер - Даниэль Баренбойм.

В 14 часов электротеатр Станиславский начнет показывать проект "Орфические игры. Панк-макраме" из 12 спектаклей в 33 актах.

В 15 часов Гоголь-центр повторит трансляцию спектакля "Страх" Любы Стрижак по мотивам фильма Райнера Вернера Фассбиндера "Страх съедает душу". Режиссер - Владислав Наставшев.

В 16 часов 30 минут Русский музей приглашает на онлайн-экскурсию "Валентин Серов. Портрет княгини Ольги Орловой" заведующей методическим отделом Елены Станкевич из цикла "Художники и их шедевры".

В 17 часов Пермский театр оперы и балета представит запись оратории "Мессия, HWV 56", одного из самых известных творений Генделя. Хормейстер - Евгений Воробьев, дирижер Артем Абашев.

В 18 часов на сайте театра имени Пушкина откроется доступ к спектаклю "Турандот". Режиссер Константин Богомолов увидел в героях сказки Карло Гоцци героев "Идиота" Достоевского. Его Турандот – немного Настасья Филипповна, а его Калаф - немного князь Мышкин.

В 19 часов Московская консерватория начнет трансляцию записи концерта к юбилею армянского пианиста и педагогоа Юрия Айрапетяна. В сопровождении концертного симфонического оркестра Московской консерватории пианисты Грант Айрапетян, Екатерина Леденева и Мария Бобрина сыграют концерты Баха и Бетховена.

В 19 часов на сайте Концертного зала им. Чайковского и на портале Культура.рф можно будет услышать пианистов Лукаса Генюшаса и Анну Генюшене. Они сыграют произведения Шуберта, Брамса и Гаврилина. Ведущий - Артем Варгафтик.

В 19 часов Александринский театр представит спектакль "Ваш Гоголь. Последний монолог" по дневникам и письмам автора "Мертвых душ" о судьбе писателя, его творчестве и Санкт-Петербурге. Постановка Валерия Фокина. Запись будет доступна на YouTube-канале театра.

В 19 часов МТЮЗ начнет "Неделю спектаклей Генриетты Яновской" с комедии про любовь "Пьяный Амур" по пьесе Евгения Попова. Спектакль – лауреат "Хрустальной Турандот" и "Золотой Маски". Видеозапись можно увидеть на YouTube-канале театра и в соцсетях.

В 20 часов Диана Арбенина и "Ночные снайперы" сыграют онлайн-концерт со злободневным названием "Выжить вопреки" на платформе "Яндекс.Эфир". Прозвучат хиты и новые композиции.

В 20 часов Международный культурный проект "Русские сезоны" представит оперу "Богема" Джакомо Пуччини. Музыкальный руководитель и дирижер - Фабио Мастранджело. В ролях Станислав Леонтьев, Александр Гонц и Никита Одалин.