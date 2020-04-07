Тюменских предпринимателей приглашают на серию прямых эфиров

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Серия прямых эфиров пройдет для тюменских предпринимателей, сообщает региональное Инвестиционное агентство. Первый эфир "Время перемен. Время действовать" состоится 9 апреля, начало в 12 часов.

Модератором выступит директор учебного центра "Скрижаль", антикризисный менеджер и бизнес-тренер Светлана Худякова. Будут обсуждаться возможные точки развития в сегодняшней ситуации.

О новых стратегиях и как продвигаться в карантин, расскажет эксперт, руководитель PR-агентства "Идол" Юлия Королева.

Поискам инвестора онлайн научит основатель федеральной компании, лучшая женщина-предприниматель 2003 года по оценке EY Надежда Копытина.

Антикризисной мотивации персонала и как сохранить бизнес расскажет руководитель проекта "Сигур-Ева", эксперт в области управления и стандартизации бизнеса на основе HR-техологий Евгения Адессерман.

Прямой эфир пройдет в профиле Instagram Инвестиционного агентства @iato72.