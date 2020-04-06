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Трое человек пострадали в ДТП в Ялуторовске

Происшествия, 14:18 06 апреля 2020

sp03tmn.ru (архив) | Фото: sp03tmn.ru (архив)

Трое человек пострадали в результате столкновения двух машин в Ялуторовске 5 апреля. ДТП произошло в 11 часов на перекрестке улиц Русакова и Ермака. Здесь столкнулись Mazda и "УАЗ".

"По предварительным данным водитель машины Mazda, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил "УАЗ". В результате ДТП пострадали три человека", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Пострадали мужчина 1976 года рождения, управлявший автомобилем "УАЗ", пассажирка 1979 года рождения и девушка 2002 года рождения. У них диагностированы травмы.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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