Трое человек пострадали в ДТП в Ялуторовске

| Фото: sp03tmn.ru (архив) | Фото: sp03tmn.ru (архив)

Трое человек пострадали в результате столкновения двух машин в Ялуторовске 5 апреля. ДТП произошло в 11 часов на перекрестке улиц Русакова и Ермака. Здесь столкнулись Mazda и "УАЗ".

"По предварительным данным водитель машины Mazda, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил "УАЗ". В результате ДТП пострадали три человека", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Пострадали мужчина 1976 года рождения, управлявший автомобилем "УАЗ", пассажирка 1979 года рождения и девушка 2002 года рождения. У них диагностированы травмы.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Инна Пахомова