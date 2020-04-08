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Мужчину, гулявшего по улице с ружьем, задержали полицейские

Происшествия, 12:41 06 апреля 2020

youtube.com | Фото: youtube.com

Подозреваемого в незаконном хранении оружия задержала полиция в селе Аромашево. У мужчины изъято нарезное ружье и патроны, сообщает УМВД по Тюменской области.

Мужчину с ружьем в руках заметили на улице деревни Вагино сотрудники отделения полиции. Как выяснилось, разрешения на ношение и хранение ружья марки ТОЗ-16 и патронов к нему у гражданина не было.

Селянина доставили в отдел для дальнейшего разбирательства, возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов". Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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# оружие , уголовное дело

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