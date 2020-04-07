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Тюменцам расскажут об эмоциональном интеллекте

Общество, 10:59 07 апреля 2020

"Точка кипения – Тюмень" | Фото: "Точка кипения – Тюмень"

Вебинар "Эмоциональный интеллект: то, о чем лучше узнать сейчас" стартует 7 апреля в 14 часов, сообщает тюменская "Точка кипения".

Тренер Юрий Рыбьяков расскажет, как сохранить самообладание. Слушатели узнают, почему эмпатия может быть губительной, как можно применять эмоциональный интеллект в онлайне.

Кроме того, спикер расскажет, как развитие EQ влияет на окружение.

Подать заявку на участие можно по ссылке. Продолжительность вебинара полтора часа.

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# вебинар , обучение

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