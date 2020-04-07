Более чем в три с половиной раза вырос спрос на разговоры по таксофонам среди тюменцев
48 тыс. минут проговорили по таксофонам универсальной связи тюменцы за два месяца, что на 35 тыс. минут больше, чем за два месяца в 2019 году, сообщает пресс-служба филиала "Ростелеком" в Тюменской и Курганской областях.
Стремительный рост количества и продолжительности вызовов с таксофонов зафиксирован после того, как компания обнулила стоимость звонков на номера всех российских операторов. Напомним, звонки мобильные телефоны стали бесплатными в ноябре 2019 года.
Всего в регионе установлено 1 тыс. 324 таксофона. Найти точку, откуда или куда можно бесплатно позвонить, стало быстрее и легче — точные адреса установки всех таксофонов отражены на "Яндекс.Картах". Достаточно в поисковой строке набрать слова "таксофон" и "Ростелеком", чтобы увидеть ближайшее устройство. Там же доступен телефонный номер конкретного таксофона — они способны принимать входящие вызовы.