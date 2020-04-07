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Более чем в три с половиной раза вырос спрос на разговоры по таксофонам среди тюменцев

Общество, 17:31 07 апреля 2020

Ростелеком | Фото: Ростелеком

48 тыс. минут проговорили по таксофонам универсальной связи тюменцы за два месяца, что на 35 тыс. минут больше, чем за два месяца в 2019 году, сообщает пресс-служба филиала "Ростелеком" в Тюменской и Курганской областях.

Стремительный рост количества и продолжительности вызовов с таксофонов зафиксирован после того, как компания обнулила стоимость звонков на номера всех российских операторов. Напомним, звонки мобильные телефоны стали бесплатными в ноябре 2019 года.

Всего в регионе установлено 1 тыс. 324 таксофона. Найти точку, откуда или куда можно бесплатно позвонить, стало быстрее и легче — точные адреса установки всех таксофонов отражены на "Яндекс.Картах". Достаточно в поисковой строке набрать слова "таксофон" и "Ростелеком", чтобы увидеть ближайшее устройство. Там же доступен телефонный номер конкретного таксофона — они способны принимать входящие вызовы.

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# Ростелеком , связь , таксофоны

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