Мужчина на иномарке въехал в автогрейдер в Тюмени

| Фото: Гоставтоинспекция Тюменской области (архив) | Фото: Гоставтоинспекция Тюменской области (архив)

Водитель автомобиля Honda въехал в автогрейдер на путепроводе по ул. Монтажников в Тюмени 6 апреля.

Информация об аварии поступила в 17 часов 20 минут. "Водитель автомобиля Honda не выбрал безопасную скорость и въехал в автогрейдер. В результате ДТП водитель получил травмы", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

На место выезжали и сотрудники специализированной пожарно-спасательной части. Как сообщил заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев, они отключили аккумуляторы у поврежденных машин. Обстоятельства ДТП выясняются.

Отметим, на дорогах Тюменской области 6 апреля пострадали два человека.

Еще одна авария с пострадавшим произошла в микрорайоне Менделеево в Тобольске в 12 часов 10 минут. Водитель автомобиля Chevrolet не учел дорожные условия и наехал на электроопору. Мужчину госпитализировали с травмами.

Кроме того, региональная Гоставтоинспекция продолжает работу по выявлению нетрезвых водителей за рулем. Так, за минувшие сутки задержаны 22 пьяных водителя.