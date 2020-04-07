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Найден пропавший в Тюмени подросток

Происшествия, 18:12 07 апреля 2020

УМВД России по Тюменской области (архив) | Фото: УМВД России по Тюменской области (архив)

Пропавшего в Тюмени три дня назад подростка 2007 года рождения нашли живым, сообщает пресс-служба городского управления МВД России.

В полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что в подъезде ее дома в мкрн Мыс замечен подросток, подходящий под ориентировку пропавшего, разосланную 4 апреля. Незамедлительно на указанный адрес выехал наряд патрульно-постовой службы. Мальчика доставили во 2 отдел полиции.

Причины ухода подростка из дома, а также детали его времяпрепровождения вне дома выясняются в комитете по делам несовершеннолетних.

Напомним, мальчик ушел из дома 3 апреля. Мать обратилась в отдел полиции № 7 ночью 4 апреля. Ранее неоднократно уходил. Состоит на учете. Все это время ребенка искали сотрудники полиции и волонтеры.

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# полиция , пропал человек , управление МВД по Тюмени

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