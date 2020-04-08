Прокуратура помогла получить квартиру пострадавшей участнице долевого строительства
Пострадавшая от действий недобросовестного застройщика участница долевого строительства получила квартиру, сообщает прокуратура Тюменской области.
Строительство одного из проблемных многоквартирных домов не было завершено, а его застройщик признан банкротом, отметили в ведомстве. Участникам долевого строительства были предложены готовые квартиры в рамках инвестиционного проекта.
Однако адресованные заявительнице письменные уведомления не были ей получены, поскольку были направлены не по месту ее постоянного жительства. О сложившейся ситуации прокуратура проинформировала губернатора Тюменской области.
В результате проведенной работы правительством Тюменской области было принято решение о предоставлении заявительнице готового жилого помещения в другом многоквартирном доме. В соответствии с заключенным договором ей передана в собственность квартира.