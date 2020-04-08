Прокуратура помогла получить квартиру пострадавшей участнице долевого строительства

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пострадавшая от действий недобросовестного застройщика участница долевого строительства получила квартиру, сообщает прокуратура Тюменской области.

Строительство одного из проблемных многоквартирных домов не было завершено, а его застройщик признан банкротом, отметили в ведомстве. Участникам долевого строительства были предложены готовые квартиры в рамках инвестиционного проекта.

Однако адресованные заявительнице письменные уведомления не были ей получены, поскольку были направлены не по месту ее постоянного жительства. О сложившейся ситуации прокуратура проинформировала губернатора Тюменской области.

В результате проведенной работы правительством Тюменской области было принято решение о предоставлении заявительнице готового жилого помещения в другом многоквартирном доме. В соответствии с заключенным договором ей передана в собственность квартира.