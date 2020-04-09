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"Тотальные истории" прочитают в прямом эфире организаторы Тотального диктанта

Общество, 10:35 09 апреля 2020

totaldict.ru | Фото: totaldict.ru

О запуске ежедневных чтений в прямом эфире Инстаграм сообщают организаторы Тотального диктанта. Они будут проходить ежедневно по будням в 18 часов (мск) и по выходным в 14 часов (мск).

Участники чтений услышат отрывки из книги "Тотальные истории: о том, как живут и говорят по-русски". Она написана по итогам автопробега 2019 года из столицы диктанта прошлого года в нынешнюю столицу и описывает опыт в путешествии, рассказы об истории городов, местных легендах и регионализмах.

Среди чтецов — члены экипажа второго Тотального путешествия, члены Штаба Тотального диктанта и авторы "Тотальных историй".

В ближайшие дни в прямой эфир выйдет Юлия Швец, член экипажа и координатор второго Тотального путешествия.

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# Тотальный диктант

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