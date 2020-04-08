Эксперт Минздрава в прямом эфире расскажет о том, как дети переносят COVID-19

| Фото: Минздрав России во ВКонтакте | Фото: Минздрав России во ВКонтакте

Разговор о детях в условиях распространения коронавируса состоится в прямом эфире на портале "Будущее России. Национальные проекты" с участием директора национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей Минздрава России Андреем Фисенко, сообщает пресс-служба Министерства.

Прямой эфир начнется 8 апреля в 16 часов по московскому времени. Эксперт расскажет, какие сейчас имеются научные данные о том, как дети разного возраста переносят коронавирус, что делать детям из группы риска, а также о том, как помочь ребенку перенести самоизоляцию, и как скажется нагрузка по дистанционному обучению на здоровье ребенка.

Свои вопросы можно прислать на smm-brf@tass.ru, оставить в комментариях к публикации на странице сообщества или написать сообщение на портале "Будущее России. Национальные проекты".