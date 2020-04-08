Тюменские энергетики продолжают восстанавливать электроснабжение после непогоды

| Фото: ПАО "СУЭНКО" | Фото: ПАО "СУЭНКО"

45 аварийных бригад энергетиков работали ночью 8 апреля, устраняя последствия непогоды. Без света остались 1 тыс. 950 человек в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске и Заводоуковске, сообщает ПАО "СУЭНКО".

Напомним, 7 апреля в Тюменской области прошел холодный атмосферный фронт, сильный ураган бушевал почти сутки, скорость ветра достигала 25-30 метров в секунду. К аварийным работам на электросетевых объектах привлечены 45 бригад, 124 специалиста и 49 единиц техники. Работы будут вестись до полного восстановления электроснабжения.

"Ситуация сложная, но находится под контролем. Сотрудники готовы, обладают необходимыми навыками и знаниями, аварийный запас материалов в наличии, будем работать до включения всех потребителей", - рассказал директор ПАО "СУЭНКО" Данил Анучин.

Потребители электроэнергии, не дозвонившиеся в диспетчерскую службу, могут перейти на официальный сайт компании и обратиться в раздел "Сообщить о проблеме". В форме заявки рекомендуется указать почтовый адрес для обратной связи.