Родители викуловских учеников поучаствовали в школьной олимпиаде онлайн

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Родители обучающихся шестых классов Викуловской школы №2 проверили свои знания на образовательной платформе uchi.ru в рамках форума "Большая перемена".

Ресурс предоставляет возможность поучаствовать в олимпиадах по типу компьютерных игр. Длится такая проверка знаний около 60 минут, уровень сложности заданий - 10-11 класс, каждое задание оценивается баллами.

"Задания были не сложными на первый взгляд, но, возвращаясь к решенным примерам, я засомневалась. Мне понравилось, все интересно придумано. Задания удобно выполнять на компьютере, совсем не так, как было в школе в наше время. Обязательно посмотрю вебинар с разбором, чтобы освежить знания", - поделилась участница олимпиады Мария Ступакова.

Такие мероприятия вовлекают родителей в учебный процесс, тренируют математическое и алгоритмическое мышление, умение нестандартно подходить к решению задач и планировать свое время, отмечают педагоги.

"Широкая тематика и уникальный интерактивный формат позволяют не только проверить имеющиеся знания, но и получить новые, выходящие за рамки школьной программы", - добавила педагог школы, классный руководитель 6-х классов Валентина Волжанина.

Евгения Шевцова