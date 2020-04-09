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Водитель бензовоза пострадал в ДТП на автодороге Тобольск – Вагай

Происшествия, 10:55 09 апреля 2020

Гоставтоинспекция Тюменской области | Фото: Гоставтоинспекция Тюменской области

Бензовоз КамАЗ съехал в кювет на 11-м км автодороги Тобольск – Вагай в Тюменской области 9 апреля. Пострадал водитель.

ДТП произошло в 3 часа 28 минут. "По предварительным данным, водитель ехал из Омска в Нягань. В пути находился более пяти часов. В результате аварии мужчина 1981 года рождения, находившийся за рулем КамАЗа, получил травму. Обстоятельства произошедшего выясняются", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

ЧП увидел проезжавший мимо водитель. Он остановился и посадил пострадавшего к себе в машину. Так мужчина дождался приезда скорой помощи.

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"Сейчас решается вопрос о задействовании тяжелой техники, чтобы вытащить бензовоз из кювета. Утечки топлива нет", – добавила Анжела Борисова.

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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