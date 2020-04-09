Ключ к жизни: спасти ребенка можно дистанционно

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Благотворительный проект "Ключ к жизни" продолжает работать дистанционно.

Благодаря всем неравнодушным жителям Тюменской области дети со сложными диагнозами могут получить дополнительную помощь в лечении и реабилитации. Например, шестилетний Эдуард из Абатского района. Он стал подопечным благотворительного проекта "Ключ к жизни" в конце марта, перед стартом режима самоизоляции. В возрасте двух лет у мальчика выявили тяжелое онкологическое заболевание головного мозга. С тех пор использованы различные методы лечения. Сейчас состояние Эдика требует длительной дотации кислорода. Благотворительный проект оказал помощь семье в приобретении концентратора кислорода, который родители не могут приобрети за счет собственных средств, учитывая большие финансовые расходы на лечение сына.

Реквизиты расчетного счета для перечисления средств для лечения детей, нуждающихся в помощи:

Банк получателя: Западно-Сибирское отделение № 8647 ПАО СБЕРБАНК

Получатель: Ассоциация "Тюменское региональное медицинское общество"

ИНН 7203209610, КПП 720301001

Р/с 40703810467020000031

Корр. счет 30101810800000000651

БИК 047102651

ОКПО 63397613

Назначение платежа: добровольные взносы на оказание комплексного решения проблем профилактики, лечения и реабилитации детей, страдающих тяжелыми заболеваниями.

Всю подробную информацию можно получить по телефону "Ключа к жизни" - 53-32-13. Все неравнодушные люди, которые готовы помочь детям, могут присоединиться к проекту. Достаточно отправить SMS-сообщение на номер 3434 со словом КЛЮЧ. Если отправите просто слово КЛЮЧ без указания суммы, то с вашего телефона спишется 100 рублей. А если через пробел указать цифрами сумму пожертвования, например - КЛЮЧ 500, в этом случае вы пожертвуете 500 рублей. Отправка SMS на номер 3434 бесплатная.