Тюменские ученые разработали новую методику экономической безопасности бизнеса

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Ученые ТюмГУ разработали методику обработки данных о потерях в системе бухгалтерского учета. Она позволяет формировать информацию для обеспечения экономической безопасности организаций, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

"Потери необходимо выделить в самостоятельный объект учета, а информацию использовать для разработки мероприятий по их сокращению. Это станет одним из направлений обеспечения экономической безопасности бизнеса. Пока же действующая методика учета, формирующая информацию о потерях, сводится к получению разрозненных и неполных данных, анализ которых не позволяет разработать все адекватные мероприятия для предотвращения потерь", – рассказала доцент кафедры экономической безопасности, системного анализа и контроля ТюмГУ Елена Токмакова.

Экономическая безопасность предприятия – это защищенность его деятельности и способность предотвращать различные угрозы, снижающие эффективность его функционирования. В рамках исследования специалисты четко определили сущность потерь с целью формирования информации для обеспечения экономической безопасности бизнеса. Определяя потери как объект бухгалтерского учета, они предложили их классификацию: потери при уплате штрафных санкций, как при нарушении условий договора с контрагентами, так и при нарушении налогового законодательства; потери от брака; потери от простоев; потери при недостачах сверх норм естественной убыли; потери от списания дебиторской задолженности по истечении срока исковой давности; прочие потери.

По словам заведующего кафедрой экономической безопасности, учета, анализа и аудита Дмитрия Скипина, анализ этой информации позволит предупредить и минимизировать угрозы, которые привели к образованию потерь на предприятии, а также разработать более эффективную тактику и стратегию компании, которая позволит предприятию стабильно функционировать.