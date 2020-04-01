430 учащихся Уватского района обеспечат льготными продуктовыми корзинами

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430 школьников-льготников Уватского района обеспечат продуктовыми наборами до 30 апреля, окончания дистанционного обучения, сообщает администрация муниципалитета.

Из 430 учащихся льготной категории - 257 детей из малоимущих семей, в том числе девять проживающих в интернатах, 161 школьник с ограниченными возможностями здоровья, трое из них проживают в интернатах, и 12 учеников из семей коренных малочисленных народов Севера.

Выдавать продуктовые наборы будут детям, которые получали бесплатное питание в школах во время учебы. Дополнительных документов родителям предоставлять не придется – в апрельские списки автоматически попадут все дети, которые пользовались льготным питанием в марте.

Выдавать продукты начали с 6 апреля. Администрации школ составили графики выдачи и оповещения родителей об условиях получения. Набор выдается, компенсируя периоды нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля и дистанционного обучения с 6 по 30 апреля, в которые ребенок находится дома. В него входят продукты длительного срока хранения, состав корзины согласован с Роспотребнадзором.