Более ста сорока тысяч онлайн-платежей ЖКХ совершили клиенты Сбербанка за первую неделю апреля

| Фото: из социальных сетей Сбербанка | Фото: из социальных сетей Сбербанка

Около 99% платежей ЖКХ клиенты Западно-Сибирского отделения Сбербанка проводят онлайн. За первую неделю апреля дистанционно было совершено более 140 тыс. платежей на сумму около 280 млн рублей.

"Мы полностью готовы обеспечить потребности наших клиентов в финансовых услугах дистанционно. Сегодня практически все услуги можно получить онлайн, и оплата коммунальных платежей не исключение. Если по каким-то причинам у клиента не получается воспользоваться онлайн-сервисами, то оплатить услуги можно через терминалы в круглосуточных зонах самообслуживания, а также непосредственно в дежурных офисах банка. При этом мы все-таки рекомендуем клиентам свести к минимуму посещение общественных мест и оплачивать услуги онлайн. И, конечно, советуем помочь с оплатой близким старшего возраста, ведь им особенно важно воздержаться от выхода из дома", - прокомментировал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

Оплатить услуги ЖКХ, мобильный телефон, кредиты, штрафы, пошлины можно через различные удаленные каналы обслуживания. Наиболее востребованным сервисом является Сбербанк Онлайн – web-версия или его мобильное приложение. Если на квитанции есть QR-код, его можно отсканировать камерой смартфона в мобильном приложении. Все реквизиты для оплаты заполняются автоматически – остается только подтвердить оплату.

Альтернативным вариантом дистанционной оплаты услуг является "Автоплатеж". Услуга работает следующим образом: поставщик услуг сообщает в банк размер задолженности, после чего на телефон клиента приходит смс-сообщение с указанием суммы задолженности. Платеж подтверждается автоматически и средства с карты перечисляются поставщику, при условии, что на карте достаточно средств. Если на текущий момент клиент не готов оплатить услуги, то в ответ на информационное сообщение можно отправить смс с кодом для отмены платежа.

Получить квитанцию с подтверждением платежа можно тоже онлайн. Справка по платежу из приложения "Сбербанк Онлайн" с печатью имеет такую же юридическую силу, как и справка, выданная в офисе банка.