Тюменца ждет суд за кражу холодильника из купе проводника

| Фото: пресс-служба тюменского линейного отдела МВД России на транспорте | Фото: пресс-служба тюменского линейного отдела МВД России на транспорте

Мужчину, похитившего холодильник из купе проводника будут судить в Тюмени. "Операцию" злоумышленник провел в несколько этапов, сообщает пресс-служба тюменского линейного отдела МВД России на транспорте.

39-летний тюменец работал на предприятии, занимающемся обслуживанием и подготовкой вагонов на станции Тюмень. Возвращаясь домой после смены, он увидел стоящий на снегу возле мусорных баков мини-холодильник. Зная, что такие модели холодильников уже давно не устанавливают в вагоны, мужчина забрал его на дачу.

В следующую смену у злоумышленника появился новый план по использованию найденного холодильника. Он решил заменить устаревшую находку на более современную модель, а старый установить в один из вагонов, находящихся на техобслуживании.

В обеденный перерыв мужчина съездил на дачу и привез свой холодильник, зашел с ним в один из вагонов и поменял холодильники. Однако и новый холодильник злоумышленника не устроил. Предприимчивый работник прошел в другой состав на втором пути и в рабочем купе проводника совершил еще один обмен холодильниками.

В тот же день после окончания своей смены мужчина увез похищенный новый холодильник в ближайший комиссионный магазин и сдал его за 3 тыс. рублей.