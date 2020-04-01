Мозговой штурм в помощь тюменским предпринимателям пройдет в режиме онлайн

| Фото: продюсерский центр "Баzа" (архив) | Фото: продюсерский центр "Баzа" (архив)

Креативный продюсер тюменского центра развития региональных медиа и кино "Медиаполис" Андрей Зубов в прямом эфире проведет мозговой штурм, чтобы помочь заведениям города перенести кризис, на YouTube 13 апреля.

Мероприятие будет направлено на генерацию идей для рекламы тюменских заведений. Акция пройдет чтобы поддержать бары, кафе и рестораны города. Участие в первом мозговом штурме примет команда авторской студии "Точка Запятая" — это опытные сценаристы и режиссеры, резиденты "Медиаполис".

"Не секрет, что сейчас владельца малого и среднего бизнеса, в частности гастробизнес, испытывают трудности из-за распространения коронавируса и мер, которые в связи с этим принимаются. Андрей Зубов решил поддержать их и предложить идеи для рекламных кампаний. Команды, с которыми работает Андрей уже несколько лет занимаются режиссурой и написанием сценариев", – рассказал пресс-секретарь Центра развития региональных медиа и кино "Медиаполис" Денис Войт.

По словам Андрея Зубова, час хорошего мозгового штурма — такое же упражнение, как у спортсменов. "Нельзя терять сноровку. Мы генерим в сотню раз больше идей, чем выпускаем. Кафе и ресторанам сейчас непросто будет. Думаю, это состояние продлится до конца года. Сейчас свободного времени стало много у всех. Мы готовы делиться идеями, сейчас они бесплатны, а могут стать дороже нефти для конкретных бизнесов, так что мы хотим попробовать. А владельцы гастробизнеса могут многие идеи делать сами, с помощью друзей, а может, и бартером со свободными фрилансерами", — сказал он.

В своем аккаунте в социальной сети Instagram тюменский продюсер отметил, что дальше готов привлекать к обсуждениям дизайнеров, маркетологов, программистов, арт-директоров. Предложением уже заинтересовался владелец сети кофеен "Соседи" Роман Пантелеев.

Ранее чтобы поддержать местный ресторанный бизнес, Андрей Зубов предложил тюменским блогерам записать короткие видео и рассказать, какие заведения они любят больше всего. На просьбу откликнулось множество неравнодушных горожан, ролики уже опубликованы в группе "Медиаполис" во ВКонтакте.