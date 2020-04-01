Более двухсот звонков на горячую линию приняли в Ялуторовском районе

| Фото: администрация Ялуторовского района | Фото: администрация Ялуторовского района

206 обращений поступило на горячую линию диспетчерской службы по вопросам доставки продуктов питания, предметов первой необходимости, лекарственных средств, психологической и консультационной помощи. Она действует на базе комплексного Центра социального обслуживания населения Ялуторовского района, сообщает администрация муниципалитета.

По данным заместителя директора центра Дарьи Толстых, почти половина звонков была связана с доставкой лекарственных препаратов. За 9 апреля обратились 35 селян. 13 просили доставить лекарства, четверо - продукты питания, 18 - по прочим вопросам. Все обращения своевременно отработаны. Номер телефона горячей линии - 8(34535) 2-04-55.

Специалисты комплексного центра совершили 130 подомовых обходов и обзвонов одиноких, одиноко проживающих пожилых людей и инвалидов. Волонтеры помогли четырем жителям района оплатить ЖКУ. Днем ранее добровольцы социальной сферы устранили последствия снежной стихии, убрав снег на придомовых территорияху у восьми своих подопечных.