Волонтерский центр "Единой России" поблагодарил тюменских врачей

пресс-служба регионального отделения "Единой России" пресс-служба регионального отделения "Единой России"

Чай, кофе и сладости передали врачам и медсестрам приемного отделения Областной больницы № 2 сотрудники волонтерского центра партии "Единая Россия" и Общероссийского народного фронта.

"Это небольшое приятное дополнение к той огромной благодарности всем медицинским работникам, которую мы испытываем. Стационар начинается с приемного отделения, работа здесь всегда кипит, и она не из легких", - отметила председатель комитета по социальной политике регионального парламента, член фракции "Единая Россия" Ольга Швецова.

Руководитель службы оказания экстренной и неотложной помощи ОКБ№ 2, секретарь первичного отделения "Единой России" № 24 Антон Терехин поблагодарил от лица всего медперсонала волонтерский центр за внимание к медицинским работникам.

Напомним, что также в регионе награждают медицинских работников благодарственными письмами Тюменской областной думы за самоотверженный труд по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Члены фракции "Единая Россия "выступили с инициативой вручать им награды облдумы, которые при выходе на пенсию дают право на льготы на оплату жилья, коммунальных услуг, проезд на транспорте и другие, сообщает пресс-служба партии.