РЖД рассадит пассажиров в поездах с учетом социальной дистанции

| Фото: www.rzd.ru | Фото: www.rzd.ru

Рассадку с учетом рекомендованной социальной дистанции вводит в поездах дальнего следования РЖД, сообщается на сайте компании.

Для пассажиров, планирующих поездку до 30 апреля включительно, проездные документы на поезда дальнего следования, включая скоростные поезда "Ласточка", "Стриж" и высокоскоростные поезда "Сапсан", будут оформляться с использованием новой схемы рассадки в вагонах.

В купейных вагонах будут размещаться не более двух пассажиров в купе, в плацкартных – не более трех в одном отсеке. Если пассажиры едут семьей либо в одном заказе единовременно оформляются места для четырех пассажиров и более, на них новые правила рассадки распространяться не будут.

При оформлении проездных документов в вагоны с местами для сиденья схема рассадки пассажиров зависит от их конфигурации – 2+2 или 3+2. В двухместном ряду пассажир занимает место у окна, в трехместном – один пассажир у окна и один – у прохода (средний ряд остается свободным). Отметим, что для пассажиров, путешествующих семьей, проводником вагона будет предоставлена возможность разместиться на соседних сиденьях.

Новая схема рассадки применяется при оформлении проездных документов как в кассах дальнего следования, так и через интернет. Если билеты были приобретены до введения новой схемы рассадки, пассажиры занимают места согласно оформленным проездным документам.