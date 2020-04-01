Четыре человека пострадали в ДТП в центре Тюмени

| Фото: Станция скорой медицинской помощи Тюменской области | Фото: Станция скорой медицинской помощи Тюменской области

Четыре человека пострадали в столкновении автомбиля Volkswagen и пассажирского автобуса на ул. Челюскинцев в Тюмени 11 апреля.

"Около 7 часов 30 минут в районе дома №1 на ул. Челюскинцев внимание наряда полка ДПС привлек автомобиль Volkswagen, водитель которого вел себя неадекватно, подвергал опасности других участников дорожного движения. Он выехал на встречную полосу, проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. Машина была полностью тонирована", – рассказала корреспонденту информагентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

По требованию сотрудников Госавтоинспекции иномарка не остановилась. Началось преследование. На перекрестке ул. Ленина и Челюскинцев Volkswagen столкнулся с автобусом, который проезжал перекресток на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП пострадали четыре человека. У водителя автобуса и кондуктора диагностировали легкие травмы. Мужчину 1999 года рождения, управлявшего иномаркой, и его пассажирку доставили в больницу.

"Водитель Volkswagen отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. На него составлен административный материал. Кроме того, на него составлены материалы за проезд перекрестка на красный сигнал светофора, за выезд на встречную полосу и за тонировку машины не по ГОСТу", – добавила Анжела Борисова.

Сотрудники региональной ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП.

В региональной Госавтоинспекции отмечают, что за 10 апреля в Тюмени задержали 18 водителей в состоянии алкогольного опьянения.

Инна Пахомова