Вербное воскресенье отмечают православные христиане

| Фото: Кизакский храм в честь свт. Николая Чудотворца | Фото: Кизакский храм в честь свт. Николая Чудотворца

Вербное воскресенье - праздник Входа Господня в Иерусалим - отмечают православные христиане 12 апреля.

Верующим тюменцам рекомендовали не посещать общие соборные богослужения, а молиться дома, об этом заявил в своем видеообращениии митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий.

"Хотел бы призвать в эти дни пребывать дома, особенно людей старшего возраста. Вы будете сопричастны с одновременной общей молитвой и тем самым Вы обезопасите себя, сохраните свое здоровье – Божий дар, и обезопасите других", - подчеркнул он.

Освещать веточки вербы можно дома самостоятельно. Освященные вербы хранят до следующего праздника. 13 апреля начинается страстная неделя Великого поста, он завершится празднованием Пасхи 19 апреля.

Напомним, что Пасхальную службу из Софийско-Успенского кафедрального собора Тобольского кремля православные тюменцы смогут увидеть в режиме онлайн. Прямая трансляция начнется вечером 18 апреля.

Ирина Кургузова