Чего ожидать после отмены самоизоляции, рассказал вирусолог

| Фото: Минздрав РФ | Фото: Минздрав РФ

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В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ожидать резкого перехода к нормальной жизни. Таким мнением поделился доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн, пишет РИА Новости.

"Все, что делается, основано на трех моментах: положении дел в медико-биологической, экономической и политической ситуации. Если пойдет хорошо, противоэпидемические мероприятия могут отменить 30 апреля, если плохо — продлят. Снятие эпидемии может не быть резким и полным. Какие-то "хвосты" останутся. Нужно будет проводить диагностику людей, проводить частичный режим самоизоляции для отдельных категорий", — подчеркнул вирусолог.

Эксперт также объяснил, почему при выборе даты до 30 апреля для введения нерабочих дней учитывались два цикла по 14 дней. По его словам, 14 дней – это расширенный срок инкубационного периода коронавируса COVID-19. Средний период – около пяти-шести дней. "Будем смотреть через два этих срока, помогают наши меры ограничительные или не помогают", — заключил Альштейн.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что середина следующей недели позволит понять, вышла ли Россия на пик заболеваемости COVID-19. Она пояснила, что президент Владимир Путин не случайно выбрал дату до 30 апреля для введения нерабочих дней. Это нужно, чтобы прошло два цикла по 14 дней. Тогда власти смогут оценить эффект от принятых мер.

По данным на 12 апреля, в России выявили 15 тыс. 770 случаев заболевания COVID-19, почти 1 тыс. 300 человек излечились, еще около 150 тыс. жителей страны остаются под наблюдением.