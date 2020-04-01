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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Более двадцати семи тысяч исследований на коронавирус провели в тюменских лабораториях

Общество, 12:51 13 апреля 2020

www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

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27 тыс. 508 лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию проведено в Тюменской области, сообщает региональный Роспотребнадзор.

Анализы берут у тех, кто вернулся из-за границы, прибыл из неблагополучных регионов РФ, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, тех, кто контактировал с больным COVID-19, заболел внебольничной пневмонией, а также у граждан старше 65 лет, обратившимся за медицинской помощью с симптомами ОРЗ и медработникам.

Исследования проводятся в лабораториях на базе Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области, НИИ краевой инфекционной патологии Роспотребнадзора, в областной клинической больнице № 1, областной инфекционной клинической больнице, кожно-венерологическом диспансере, областных больницах № 3 и № 4 и в лаборатории ООО "Доктор АРБИТАЙЛО". Клинический госпиталь "Мать и дитя" готовится к проведению исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Во всех вышеперечисленных организациях есть необходимые тест-системы и оборудование, они имеют санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с возбудителями инфекционных заболеваний человека III-IV групп патогенности.

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# анализы , исследования , коронавирус , Роспотребнадзор

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