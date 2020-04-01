Александр Гаврилей: запас донорской крови достаточный для больниц региона

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Запасов донорской крови и ее компонентов хватает для удовлетворения потребностей медицинских организаций Тюменской области. Все заявки, которые проступают от лечебных учреждений региона, исполняются в полном объеме.

Об этом в интервью ИА "Тюменская линия" рассказал главный врач Областной станции переливания крови Александр Гаврилей.

"Несмотря на то, что плановая помощь в больницах отменена, остаются онкогематология, которая потребляет много компонентов донорской крови. Кроме того, остается экстренная помощь при травмах, кровотечениях, работают родильные дома. То есть потребность есть, поэтому мы должны быть наготове", - подчеркнул он.

В то же время с введением режима самоизоляции массовые акции не проводятся, поэтому число доноров сократилось в три раза.

"Сейчас мы работаем по заявкам лечебных учреждений и вызываем доноров адресно - рассылаем смс с приглашением, звоним, доноры откликаются и приходят. Но все равно этого недостаточно, пока дефицита донорской крови нет, у нас есть запасы, но для нормального функционирования нам необходимо около 70-80 доноров в день. Здесь имеются в виду Тюмень, Тобольск и Ишим, где работают наши филиалы", - добавил Александр Гаврилей.

Он также уточнил, что на данный момент существует повышенная потребность в III группе крови с отрицательным резус-фактором и в IV группе крови с положительным резус-фактором. Ощущается и нехватка доноров тромбоцитов, чтобы обеспечить потребность отделения гематологии.

Кроме постоянных доноров, прийти и сдать кровь могут все желающие. Областная станция переливания крови в Тюмени работает по будням с 8 до 14 часов по адресу: ул. Энергетиков, 35. Телефон донорского отдела 68-20-25 (доб. 200, 201, 202).

Любовь Голышева