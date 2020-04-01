Тюменские любители фитнеса могут взять в аренду оборудование для занятий

Фото daudelsport.ru Фото daudelsport.ru

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Заниматься фитнесом на дому смогут сторонники здорового образа жизни, взяв в аренду необходимое оборудование. Такую услугу предлагают несколько тюменских фитнес-центров, закрывшихся в соответствии с постановлением регионального правительства для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

"Вышло новое постановление правительства Тюменской области, и весь фитнес у нас точно закрыт до конца апреля. Прочитав постановление, сразу же принял решение хоть на две недели, но сдать сайклы в аренду. В стоимость аренды входит доставка до двери клиенту и обратно, а также ежедневные онлайн-тренировки - тренеры очень хотят работать, хотя бы на удаленке", - с таким предложением обратился к тюменцам в соцсетях руководитель одного из тюменских фитнес-клубов Игорь Самборецкий.

Он рассматривает аренду фитнес-оборудования как очередную антикризисную меру, которая позволит заработать денег на зарплату сотрудникам. Ведь люди - самое ценное в любой компании, убежден Игорь Самборецкий.

Аналогичную услугу предлагают жителям областного центра и некоторые другие фитнес-центры. Ассортимент предложений широк - от сайклов и беговых дорожек до наборов для йоги или силовой тренировки.

Евгений Бабенко