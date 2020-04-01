Сбербанк: киберпреступники взяли на вооружение коронавирус

| Фото: duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

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С помощью новых схем мошенничества, связанного с коронавирусом, злоумышленники похищают данные и деньги россиян. Участников преступной группировки, использующей эти схемы, правоохранители задержали в республиках Марий Эл и Чувашия, а также в Московской и Ростовской областях, сообщает РИА "Новости".

Мошенники звонят гражданам и сообщают, что те якобы контактировали с зараженным коронавирусом и сейчас приедут специалисты для проведения анализа. Стоит такая процедура пять тысяч рублей. После получения денег мошенники исчезают.

"Мы зафиксировали еще несколько схем. Например, "компенсации за ущерб от вируса" — злоумышленники предлагают получить социальные выплаты и материальную помощь, тем самым собирая информацию о картах и персональные данные", - рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Также людям звонят и от якобы имени работников городских поликлиник, чтобы сообщить о серьезных проблемах по результатам анализов. Жертвы, опасаясь за свое здоровье, соглашаются на покупку дорогостоящих лекарств. Однако после получения и оплаты своей покупки потерпевшие спустя некоторое время обнаруживали, что приобрели безвредные пищевые добавки.

"Тема распространения коронавируса взята на вооружение киберпреступниками для мошенничества с использованием методов социальной инженерии. Они применяют любую актуальную тематику, но их цель остается неизменной — украсть ваши данные и деньги", - заключил Станислав Кузнецов.