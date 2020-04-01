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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области число вылечившихся от коронавируса возросло до восьми человек

Общество, 16:24 11 апреля 2020

Фото ИА "Тюменская линия"

Восемь человек излечились от коронавирусной инфекции в Тюменской области за весь период распространения заболевания, сообщила заместитель губернатора Ольга Кузнечевских.

По данным на 11 апреля, в Тюменской области насчитывается в общей сложности 30 заболевших коронавирусом. Напомним, первой из них стала гражданка Китая, студентка ТИУ, вернувшаяся в регион после каникул в марте. Она была помещена в Тюменскую областную инфекционную клиническую больницу и благополучно выздоровела.

Семь пациентов, излечившихся от коронавируса, были выписаны 10 апреля, сообщила Ольга Кузнечевских. Еще одного планируют выписать 11 апреля.

Евгений Бабенко

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# коронавирус , Ольга Кузнечевских

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