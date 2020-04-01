В Тюменской области за сутки выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом

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Восемь случаев заболеваний коронавирусной инфекцией выявлено в Тюменской области за минувшие сутки. Всего, по данным на 11 апреля, в России зарегистрировано 1 тыс. 667 новых случаев коронавируса в 49 регионах, сообщает оперативный штаб Москвы.

За сутки по России полностью выздоровели 250 человек, зафиксировано 12 летальных исходов.

1 тыс. 30 случаев выявлено в Москве, 152 - в Московской области, 80 - в Санкт-Петербурге, 33 – Нижегородской области, 26 – Брянской области и Республика Дагестан, 25, - в Республика Башкортостан, 23 – в Татарстане, 22 - в Ульяновской области, 21 – в Ульяновской, Курской областях и Красноярском крае, 17 – в Рязанской области, 14 – в Ставропольском крае, 13 – в Краснодарском крае и Свердловской области, 9 – в Республике Калмыкия, Ростовской области и Ямало-Ненецкий автономном округе, 8 – в Чеченской Республике и на Алтайском крае, по 7 – в Тверской, Новосибирской областях и Чувашской Республике, по 6 – во Владимирской, Калужской, Кировской и Челябинской областях, по 5 – в Орловской, Ленинградской, Волгоградской областях и Камчатском крае, 4 – в Смоленской области, по 3 – в Липецкой, Калининградской областях, Кабардино-Балкарской Республике, Республике Хакасия , Республике Саха (Якутия) и Приморском крае, по 2 – в Ивановской, Иркутской и Амурской областях, по 1 – в Вологодской, Самарской, Саратовской, Кемеровской областях, Бурятии, Хабаровском крае и Севастополе.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 13 тыс. 584 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 106 летальных исхода, выздоровели 1 тыс. 45 человек.