В Тюменской области умерла первая пациентка с коронавирусом

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Женщина с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончалась в Тюмени, это первая смерть в регионе, сообщает оперативный штаб Тюменской области.

Эта пациентка прилетела из Москвы, 66 лет, ее состояние было осложнено сопутствующим анамнезом хронических заболеваний.

С первого дня, по оценкам врачей, она была в тяжелом состоянии и находилась на ИВЛ. Врачи сделали все, чтобы ее спасти, боролись до последнего, но женщина скончалась.