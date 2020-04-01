Более четырехсот бесплатных продуктовых наборов передают школьникам Армизонского района

| Фото: администрация Армизонского района | Фото: администрация Армизонского района

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463 бесплатных продуктовых набора получат родители обучающихся из малообеспеченных семей, а также семей, в которых есть школьники с ограниченными возможностями здоровья, сообщает администрация Армизонского района.

Выдавать продуктовые наборы начали 6 апреля. Наборы двух видов: для ребят из малообеспеченных семей, которым полагается бесплатное питание один раз в день на сумму 80 рублей, и для школьников с ограниченными возможностями здоровья на сумму 189 рублей.

В наборы вошли продукты, которые разрешены для детского питания и обозначены в ежедневном меню центром технологического контроля.

Классные руководители заранее оповестили всех родителей. Каждому назначили время, поэтому удалось соблюсти все необходимые требования для сохранения здоровья.