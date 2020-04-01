Александр Моор призвал тюменцев не верить фейкам о коронавирусе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Доверять информации о коронавирусе только из достоверных и официальных источников призвал жителей региона губернатор Тюменской области Александр Моор. Об этом он написал в своих социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Instagram.

"В условиях режима повышенной готовности в регионе тюменские медики ежедневно обрабатывают более тысячи проб на коронавирусную инфекцию. Совершенно точно могу сказать, что мы еще не достигли пика по заболеваемости, поэтому считаю обоснованными все ограничительные меры, которые приняты в Тюменской области. Однако есть то, что провоцирует панику и даже подвергает людей опасности вне зависимости от наших общих усилий, - это фейки", - обратился глава региона к тюменцам.

Он подчеркнул, что ни в коем случае нельзя принимать на веру анонимные голосовые сообщения, фотографии, которые пересылаются по мессенджерам, видеоролики от неизвестных людей, какими бы убедительными они не казались.

"В Тюменской области вся достоверная информация о коронавирусе публикуется в нескольких источниках: в Вайбер-канале и Телеграм-канале оперативного штаба, в ИА "Тюменская линия", на телеканале "Тюменское время" на 21 кнопке кабельного телевидения и в Яндекс-чате", - написал он. Для пользователей Instagram ссылку на все ресурсы он закрепил в шапке профиля.