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Более сто сорока заявок на лекарства и продукты выполнили ишимские волонтеры

Общество, 14:29 10 апреля 2020

ishim-mr.admtyumen.ru | Фото: ishim-mr.admtyumen.ru

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45 волонтеров работают в Ишимском районе ежедневно. Они приносят лекарства, продукты пожилым и людям с хроническими заболеваниями.

Как отметили в пресс-службе администрации Ишимского района, координирует работу волонтеров Комплексный центр социального обслуживания населения Ишимского района. Диспетчерская по приему заявок работает круглосуточно.

145 заявок уже выполнено: 69 из них — по обеспечению нуждающихся лекарствами по льготным рецептам, 31 заявка - по доставке лекарств для граждан не льготных категорий.

Еще 45 пенсионерам волонтеры привезли продукты. Все работники, приезжающие к пожилым, обеспечены медицинскими масками и перчатками. Перед началом смены каждому измеряют температуру и ведут журнал здоровья.

Евгения Шевцова

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# волонтеры , Ишимский район , пенсионеры , самоизоляция

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