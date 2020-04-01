Более сто сорока заявок на лекарства и продукты выполнили ишимские волонтеры
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45 волонтеров работают в Ишимском районе ежедневно. Они приносят лекарства, продукты пожилым и людям с хроническими заболеваниями.
Как отметили в пресс-службе администрации Ишимского района, координирует работу волонтеров Комплексный центр социального обслуживания населения Ишимского района. Диспетчерская по приему заявок работает круглосуточно.
145 заявок уже выполнено: 69 из них — по обеспечению нуждающихся лекарствами по льготным рецептам, 31 заявка - по доставке лекарств для граждан не льготных категорий.
Еще 45 пенсионерам волонтеры привезли продукты. Все работники, приезжающие к пожилым, обеспечены медицинскими масками и перчатками. Перед началом смены каждому измеряют температуру и ведут журнал здоровья.
Евгения Шевцова